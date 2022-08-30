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مصادر فلسطينية: محكمة الاحتلال ترفض طلب استئناف جديد للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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