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ملك الأردن يتصل برئيس العراق ورئيس وزرائه ويؤكد دعمه الكامل

ملك الأردن يتصل برئيس العراق ورئيس وزرائه ويؤكد دعمه الكامل
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من ملك الاردن عبد الله الثاني، أكد خلاله دعم بلاده الكامل للعراق الشقيق في الحفاظ على أمنه واستقراره، ووحدة شعبه.

العالم ـ الأردن

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس جمهورية العراق، الذي أضاف أن الملك الأردني أعرب عن "أمله في تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار والتلاقي، وبما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء للعراقيين".

من جانبه، أعرب الرئيس صالح عن شكره وتقديره إلى الملك عبد الله الثاني، لحرصه ومتابعته الأوضاع في البلاد، لافتا إلى "الجهود القائمة لدعم مسارات الحوار بين القوى السياسية، وصولا إلى حلول تضمن سلامة العراق والعراقيين"، مؤكدا على "عمق العلاقات الطيبة" التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة.

وقد أشاد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بوقوف الأردن إلى جانب العراق في خضم الأحداث الأخيرة، حيث قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن الكاظمي قد تلقى كذلك اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، لافتا إلى أن مضمون المكالمة تطرق إلى "جهود الحكومة في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العراقية". وأضاف المكتب الإعلامي أن "الملك عبد الله عبر عن تضامن الأردن مع الشعب العراقي الشقيق، مشيدا بدور الحكومة العراقية وإجراءاتها في التهدئة، ولا سيما مبادرة رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى حلول تضمن أمن العراق واستقراره".

وكان العراق قد واجه، خلال اليومين الأخيرين، مواجهات دامية، انتهت بانسحاب المتظاهرين من المنطقة الخضراء وسط بغداد، تلبية لنداء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي عقد مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن "ثورة فيها سلاح، ليست بثورة".

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