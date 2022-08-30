جبارين للأسرى: اثبتوا في هذه المنازلة فشعبنا ومقاومته سند لكم

العالم ـ فلسطين

وأضاف في تصريح مساء الثلاثاء، أن إعلان الحركة الوطنية الأسيرة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم؛ جاء عقب تعنّت إدارة السجون بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى العادلة، واستمرارها في هجمتها الشرسة على الأسرى ومنجزاتهم.

وأوضح جبارين أن حركة حماس تعمل مع كل الجهات والوسطاء للجم العدو ووقف الاعتداء على الأسرى.

وقال: إن الاحتلال بسلوكه الهمجي تجاه الأسرى والمسرى وأبناء شعبنا يزيد حالة التوتر، ويجر المنطقة كلها إلى المجهول.

وبعث جبارين برسالة إلى الأسرى الأبطال، ودعاهم فيها للثبات في هذه المنازلة.

وقال للأسرى: نطمئنكم بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيشكلون سندًا وعونًا لكم في معركتكم ضد السجان.

وأكد أن حركته تلتزم بالسعي المستمر والعمل الدؤوب للقيام بالواجب الأكبر تجاه أسرانا الأبطال؛ وهو العمل على تحريرهم بالسبل والوسائل كافة.

وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الثلاثاء، أن الأسرى سيبدأون الإضراب عن الطعام بألف أسير كدفعة أولى يوم الخميس القادم.

وبينت في بيان لها، أن تلك الخطوة ستتزامن مع استمرار بقية الأسرى في حالة حل الهيئات التنظيمية، وإبقاء حالة التمرد على قوانين السجان مستمرة.

وأكدت الحركة الأسيرة، أنها تخوض معركتها بعنوان "موحدون في مواجهة السجان" بقيادة وطنية تمثل فصائل شعبنا، "متسلحين بوحدة حقيقية في خندق مقاومة صلف السجان وحقده".

ولفتت إلى أن صور الأسير البطل خليل عواودة التي ظهر فيها في حالة صحية صعبة، هي أكبر دليل على عنجهية هذا العدو اللئيم، "وهي في ذات الوقت أكبر دليل على ثبات وعزيمة الأسير الفلسطيني وعناده في مواجهة السجان لنيل حقوقه".