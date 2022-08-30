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قوات أمريكية جديدة تصل المهرة

قوات أمريكية جديدة تصل المهرة
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

دفعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بقوات جديدة إلى محافظة المهرة، شرقي اليمن.

العالم- اليمن

جاء ذلك، تزامنا مع تصاعد التحركات الأمريكية في الهضبة النفطية، بعد إرسال وحدات جديدة إلى محافظة حضرموت.

وقالت مصادر مسؤولة في دفاع معين، إن أكثر من 20 جنديا أمريكيا بينهم خبراء عسكريون وصلوا الساعات الماضية، إلى قاعدة بريطانية قرب مطار الغيضة.

وكان العشرات من العسكريين الأمريكيين والبريطانيين وصلوا الشهر الماضي، إلى المهرة، في وقت تهدف القوى الأجنبية لتعزيز السيطرة على طرق الملاحة البحرية في المحيط الهندي والبحر العربي.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت التعزيزات الأمريكية الجديدة تأتي في إطار توسيع نشاط القوى الأجنبية في المحافظة، أم ضمن مخاوف من إنفجار مواجهات مرتقبة في ظل التصعيد بين الفصائل الإماراتية والإصلاح.

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