الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان يؤكد ان هدف زيارته المزمعة الى موسكو هو السعي لحل ازمة اوكرانيا وفقا للدعوة الموجهة الى ايران بهذا الشأن

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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