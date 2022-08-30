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مراسل العالم: طائرة مسيّرة انتحـارية تستهدف قرية مديونة التابعة لمنطقة الشهباء بريف حلب السورية وتلحق أضرارا مادية

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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