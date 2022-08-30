'قطر للسياحة' تفتتح مكتبا لها في إيران

العالم - إيران

وسوف يقوم المكتب الجديد، وهو المكتب رقم 13 لدى "قطر للسياحة"، بأنشطة ترويجية متنوعة، من بينها عقد الشراكات مع منظمي الرحلات، وتوفير التدريب اللازم لوكلاء السفر، وتنسيق الزيارات الإعلامية والحملات الترويجية.

وتُعتبر قطر وجهة جذابة وملائمة للسائحين القادمين من إيران، وذلك بفضل رحلات الطيران الأسبوعية المباشرة بين الدوحة وأبرز المدن الإيرانية مثل طهران ومشهد وشيراز وأصفهان.

وقال بيرثهولد ترينكل، الرئيس التنفيذي للعمليات في "قطر للسياحة": "إن افتتاح أحدث مكاتبها في إيران دليل على عمق الروابط الثقافية والعلاقات التجارية بين البلدين".

وأضاف: "لقد كانت إيران إحدى الأسواق الـ15 المستهدفة لدى (قطر للسياحة) باعتبارها أسواقاً رئيسة للسائحين الباحثين عن الاسترخاء والاستجمام واستكشاف المعالم الفنية والثقافية".

كما أن افتتاح مكتب تمثيلي في إيران يدعم الأهداف الاستراتيجية لـ"قطر للسياحة" والمتمثلة في زيادة عدد زوار قطر ثلاثة أضعاف، ومضاعفة الإنفاق السياحي الداخلي من 3 إلى 4 مرات، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12% بحلول عام 2030، بحسب ترينكل.

وتمثل الدوحة أيضاً وجهة رائعة للمسافرين الإيرانيين الراغبين في التوقف بالدوحة قبل متابعة رحلاتهم إلى وجهاتهم النهائية.