تايوان تطلق طلقات تحذيرية صوب طائرة صينية اخترقت أجواءها

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان، نقلا عن قيادة الدفاع في كينمن التابعة للجيش التايواني، أن طائرة صينية دون طيار اقتربت من جزيرة إردان وهي جزء من أرخبيل كينمن،الخاضعة لسيطرة تايوان في الساعة 17:59 بالتوقيت المحلي (12:59 بتوقيت موسكو).

وأضافت أن القوات التايوانية أطلقت قذيفة حية في الساعة 18:00 نحو الطائرة، ما دفعها إلى تغيير وجهتها وانسحابها إلى مدينة شيامن الصينية.

يشار إلى أنه في السابق، كانت إذا اقتربت طائرات مسيرة صينية من الجزر التي تسيطر عليها تايوان، يطلق الجيش التايواني قنابل تحذيرية أو يطلق إنذارات لاسلكية ولا يطلق قذائف حية.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أعلنت، الأحد الماضي، أنها رصدت 8 سفن تابعة للبحرية الصينية، بالإضافة إلى 23 طائرة بالقرب من الجزيرة.

يذكر أن التوتر تصاعد حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل أغسطس الجاري.

وبدأت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة بعد زيارة بيلوسي وكانت الأكبر على الإطلاق، حيث أثارت رحلتها غضب بكين باعتبارها لا تحترم سيادة البلاد وتثير مشاعر الإنفصالية لدى تايبيه.

وتتمتع تايوان (الصين) بالحكم الذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعية تايوان لها.