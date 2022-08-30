عزم الحكومة الإيرانية على حل شح الموارد المائية

خاص بالعالم

تقع إيران ضمن نطاق الأراضي الجافة في العالم ويبلغ متوسط هطول الأمطار فيها مئتين وخمسين مليمترا، بحيث أن خمسة وعشرين بالمئة من أراضي إيران تقع ضمن المناطق الشديدة الجفاف وأربعين بالمئة منها ضمن المناطق الجافة وخمسة وعشرين بالمئة منها في المناطق شبه الجافة.

إلى ذلك تشكل الموارد المائية جزءاً صغيراً من مساحة البلاد، والتي يجب نقلها من هذه المناطق إلى ثلثي مساحة إيران التي تعد ضمن المناطق التي تعاني من أزمة شح الموارد المائية، وهي قضية تعكف الحكومة على متابعتها ومعالجتها.



لكننا وفي الوقت الراهن نشهد محاولات من بعض وسائل الإعلام لجعل قضية شح الموارد المائية تبدو وكأنها قضية أمنية وتضخيم بعض القضايا المتعلقة بها ونشر أخبار مغرضة بهذا الصدد ترمي إلى تأجيج المشكلة الراهنة التي تشهدها بعض المدن.

ترى ما حقيقة هذه القضية؟

لمزيد من المعلومات حول هذه القضية يستضيف برنامج "من ايران" السيد فيروز قاسم زاده، المتحدث باسم صناعة المياه في البلاد ليجيب عن الاسئلة التالية:

- ما هو الوضع الراهن لأزمة شح الموارد المائية في البلاد؟

- أين تكمن المشكلة الرئيسية؟

- فيما يخص حالة مدينة همدان كيف تسير عملية حلحلة المشكلة؟

- ما هي أبرز مميزات مشروع الغدير في محافظة خوزستان ومتى سيتم تدشينه؟

- ما هي أهم برامج وخطط الحكومة لتوفير موارد مائية مستدامة في إيران؟

- ما هي قراءتكم لسير عملية توفير المياه في السنوات القادمة؟