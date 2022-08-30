الرئيس العراقي: اجراء انتخابات مبكرة وفق توافق وطني يمثل مخرجا للأزمة

العالم - العراق

وقال صالح إن المؤسسات عجزت عن تفادي ما حصل، مشيرا الى ان موقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هو موقف مسؤول. وتقدم بالشكر للقوات المسلحة على تحليها بالصبر والحكمة في التعامل مع الأحداث.

واضاف: حقن دماء العراقيين أمر مهم وضروري، ونحن بحاجة الى اصلاح جدي يعالج مكامن الخلل البنيوي، ولا شرعية لأي عملية سياسية لا تعمل على تحقيق متطلبات الناس.

واشار الرئيس العراقي الى ان استقالة الكتلة الصدرية تركت آثارا سياسية واجتماعية، وان الانتخابات الأخيرة لم تحقق ما يأمله المواطن، معتبرا ان إجراء انتخابات جديدة مبكرة يمثل مخرجاً للأزمة الراهنة.