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الحشد الشعبي العراقي يعرب عن تثمينه لدعوات التهدئة ووقف العنف المسلح التي اطلقها سماحة السيد مقتدى الصدر ظهر اليوم

الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

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