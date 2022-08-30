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رئيس اركان الجيش العراقي يعرب عن شكره وفخره بجهود الجيش ومنتسبيه

رئيس اركان الجيش العراقي يعرب عن شكره وفخره بجهود الجيش ومنتسبيه
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعرب رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله عن شكره وتقديره العاليين لجميع القادة والآمرين ومنتسبي الجيش على جهودهم ومهنيتهم في التعامل مع احداث العنف الاخيرة.

العالم - العراق

وفيما يلي نص بيان رئيس أركان الجيش العراقي:

-شكري وتقديري العالي لجميع القادة والأمرين والمقاتلين الأبطال على مابذلوه من جهود كبيرة خلال اليومين الماضيين والعمل الجاد والمهني وضبط النفس والعمل على مسافة واحدة من الجميع.

-تقديرنا الخاص لأبطال الفرقة المدرعة التاسعة وفرقة القوات الخاصة قادة وآمرين وضباط ومراتب على مابذلوه من جهود أستثنائية بالحفاظ على أرواح المتظاهرين ودرء الفتنة.

-انا فخور بهذا الجيش العظيم وبمنتسبيه الرائعين، حفظكم الله ورعاكم ورحم الله شهداءنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الشجعان انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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