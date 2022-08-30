رئيس اركان الجيش العراقي يعرب عن شكره وفخره بجهود الجيش ومنتسبيه

العالم - العراق

وفيما يلي نص بيان رئيس أركان الجيش العراقي:

-شكري وتقديري العالي لجميع القادة والأمرين والمقاتلين الأبطال على مابذلوه من جهود كبيرة خلال اليومين الماضيين والعمل الجاد والمهني وضبط النفس والعمل على مسافة واحدة من الجميع.

-تقديرنا الخاص لأبطال الفرقة المدرعة التاسعة وفرقة القوات الخاصة قادة وآمرين وضباط ومراتب على مابذلوه من جهود أستثنائية بالحفاظ على أرواح المتظاهرين ودرء الفتنة.

-انا فخور بهذا الجيش العظيم وبمنتسبيه الرائعين، حفظكم الله ورعاكم ورحم الله شهداءنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا الشجعان انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.