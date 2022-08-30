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هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا بشأن احداث العراق الاخيرة

هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا بشأن احداث العراق الاخيرة
الثلاثاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

اصدرت هيئة الحشد الشعبي في العراق بيانا بشأن التطورات الاخيرة التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، على خلفية الازمة والانسداد السياسي المتواصل في البلاد.

العالم - العراق

وفيما يلي نص البيان كما نشره الموقع الرسمي لهيئة الحشد الشعبي:

بعد انطلاق الفتوى المباركة لمرجعنا الكبير سماحة السيد السيستاني (دام ظله) أُسس الحشد الشعبي المبارك وكان من أولوياته حفظ أرواح العراقيين وممتلكاتهم بغض النظر عن انتمائهم أو توجهاتهم وهذه عقيدة تربى عليها صناع النصر.

لقد عاش شعبنا العراقي خلال ٢٤ ساعة الماضية في حالة من الخوف والرعب جراء أعمال العنف التي مورست في عدد من مدن العراق وبالأخص في قلب العاصمة بغداد والتي سقط على أثرها العشرات من الضحايا.

واذ يثمن الحشد الشعبي دعوات التهدئة ووقف العنف المسلح التي أطلقها سماحة السيد مقتدى الصدر ظهر اليوم، يدعو في نفس الوقت إلى بسط الأمن والعمل بالواجبات الوطنية وفق القانون والدستور.

وتود الهيئة التأكيد لأبناء شعبنا العزيز بأن مقاتليها لا يزالون منهمكين في أداء واجبهم المقدس في ملاحقة فلول وبقايا التنظيمات الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، وقد تمكنت في ذروة الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية من تحقيق إنجاز أمني جديد وتوجيه ضربة موجعة لفلول “داعش” الإرهابي في محافظة نينوى والتي سنوافيكم بتفاصيلها لاحقا.

الرحمة والخلود للشهداء من قواتنا الأمنية البطلة الذين سقطوا نتيجة هذه الفتنة والشفاء العاجل للجرحى وجنب الله شعبنا الصابر الفتن وحفظه من كل مكروه.

هيئة الحشد الشعبي

30 / 8 / 2022

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