شاهد.. هكذا الاسرى الفلسطينيون يستعدون لعركة الأمعاء الخاوية

العالم - مراسلون

على خط الوحدة يسير الأسرى في مواجهتهم للسجان الاسرائيلي، من خلال ثورة السجون التي بدأت تشتد وتتصاعد حتى وصلت الى الاعلان عن بدء اضراب جماعي سيشمل الف أسير نهاية هذا الأسبوع.

ولتعرية الاحتلال الاسرائيلي أمام العالم نظمت نقابة المحاميين، وقفة احتجاجية عبرت فيها عن الحق القانوني للأسرى في كافة مطالبهم.

اما لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية والحركة الوطنية الأسيرة فدعت لتكثيف الاحتجاجات الشعبية لدعم الأسرى.

كافة الوقفات والاحتجات اتخذت من ابواب الصليب الأحمر الدولي مقرا لها لحثه على تحمل مسؤوليته لاسيما في قضية خليل العواودة الذي بدأت عظامه ترسم على جسده الوجه الحقيقي للاحتلال الاسرائيلي.

السجون تغلي بغضب الاسرى والبركان، ستنفجر حممه في وجه السجان هكذا وعد الاسرى بوحدتهم وليس امام السجان الا الرضوخ لارادة الاسرى عندما يكونوا عصبة واحدة.

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