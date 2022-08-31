فؤاد حسين يبحث مع نظيره السعودي مستجدات العلاقات بين الرياض وطهران

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وذكر المتحدث باسم الوزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان أن "وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان".

وعبر فيصل بن فرحان فيصل عن تضامن السعودية مع الشعب العراقي ودعم استقرار وأمن العراق.

وأضاف أن الجانبان بحثا مخرجات زيارة فؤاد حسين إلى طهران، وما تعكسه من إيجابية على العلاقات الثنائية بين الرياض وطهران.

وتستضيف بغداد منذ العام الماضي، مباحثات بين إيران والسعودية كان آخرها في أبريل الماضي، لإنهاء القطيعة الممتدة بين البلدين منذ عام 2016، والتوصل إلى تفاهمات بشأن الخلافات القائمة بينهما في عدة ملفات.