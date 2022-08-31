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بالصور.. العثور على أسلحة من مخلفات "داعش" بريف درعا

بالصور.. العثور على أسلحة من مخلفات
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

عثرت الجهات المختصة السورية على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي بريف درعا في سوريا وذلك بعملية أمنية نفذتها خلال الأيام القليلة الماضية.

العالم - سوريا

وذكر مصدر في الجهات الأمنية لسانا أنه خلال العمليات الأمنية الدقيقة التي استهدفت مواقع خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف درعا الغربي خلال الأيام القليلة الماضية والتي تم خلالها القضاء على الإرهابيين “أبو سالم العراقي” و”أبو عمر الجبابي” و”محمد صايل العودات” إضافة لتوقيف عدد آخر منهم تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.

وأشار المصدر إلى أنه بناء على اعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم تمت مصادرة الأسلحة التي تضمنت قذائف “آر بي جي” مع حشواتها وقذائف هاون وذخائر متنوعة وقنابل كانت موزعة ضمن عدة مستودعات مخفية في ريف درعا الغربي.

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