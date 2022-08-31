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موسكو: العقوبات الغربية لن تمنع روسيا من التعاون مع ايران

موسكو: العقوبات الغربية لن تمنع روسيا من التعاون مع ايران
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، عشية زيارة وزير الخارجية الإيراني لموسكو ، أن التعاون بين إيران وروسيا سيستمر على الرغم من الأعمال العدائية للغرب.

العالم - اوروبا

وبحسب وكالة سبوتنيك ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في هذا السياق: ان الأعمال العدائية والعقوبات التي يمارسها الغرب ضد إيران وروسيا لا تمنع تطوير تعاون ثنائي مفيد بين البلدين في جميع المجالات.
وفي إشارة إلى زيادة مستوى التعاون بين طهران وموسكو أعلنت الخارجية الروسية: انه خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير لغاية تموز/ يوليو 2022 ، بلغت التجارة الثنائية بين روسيا وإيران 2.7 مليار دولار ، بزيادة 42.7٪ مقارنة بنفس الفترة من العامى الماضي.
وذكر بيان الخارجية أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
ومن المقرر ان يجري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء خلال زيارة عمل إلى موسكو.
وسيناقش الجانبان موقف المحادثات الخاصة برفع الحظر عن إيران ، ومشاريع الطاقة والنقل المشتركة بين روسيا وإيران ، بالإضافة إلى بعض القضايا الإقليمية مثل التطورات في أوكرانيا وسوريا وأفغانستان.

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