الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ الخزعلي يدعو لتشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت

الشيخ الخزعلي يدعو لتشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

دعا أمين عام عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي “لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في العراق ولتشكيل الحكومة على ان تبدأ بالقيام بواجباتها بأسرع وقت ممكن لرعاية مصالح الناس”، ورأى ان “هذه المسألة هي الحل الجذري للبدء بمعالجة المشاكل في العراق”.

العالم - العراق

وشكر الشيخ الخزعلي في كلمة له مساء الثلاثاء حول آخر التطورات التي جرت في العراق “كل ابناء الشعب العراقي على ما عانوه خلال الفترة الماضية”، وأكد ان “الحشد الشعبي اثبت مرة أخرى هو صمام الأمان وقام بحفظ الدولة”، وشدد على “ضرورة محاسبة كل من خالف القانون وأشخاص كانت وجوههم مكشوفة قاموا بأطلاق النار على القوات الأمنية”.

واعتبر الشيخ الخزعلي انه “يجب عودة انعقاد البرلمان وتشكيل حكومة وفق السياقات الدستورية”، ورأى ان “الوضع الذي نمر به سيء جدا فالبرلمان معطل والحكومة معطلة”، ولفت الى ان “القائد العام للقوات المسلحة لم يقم بدوره في حفظ الأمن والاستقرار”.

روابط ذات صلة

الكاظمي يلوح بترك المنصب في حال استمرار الصراع السياسي

هيئة الحشد الشعبي تصدر بيانا بشأن احداث العراق الاخيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديوغرافيك.. توتر في العراق.. سقوط قتلى ودعوات دولية للتهدئة

صور حصرية لقناة العالم.. شاهد ماذا وجد الاحتلال اسفل الاقصى المبارك

تفاصيل توقيف قارب امريكي غير مأهول والافراج عنه 

12 عملية إطلاق نار تجاه الاحتلال بالضفة خلال 48 ساعة

الشيخ الخزعلي يدعو لتشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت

بالصور.. العثور على أسلحة من مخلفات "داعش" بريف درعا