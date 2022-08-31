تفاصيل توقيف قارب امريكي غير مأهول والافراج عنه 

العالم - ايران

وتم يوم الثلاثاء 30 اغسطس، السيطرة على قارب أميريكي غير مأهول كانت اتصالاته الملاحية مقطوعة، وسحبه من قبل سفينة الدعم التابعة لبحرية حرس الثورة في الخليج الفارسي.

وتم تنفيذ الإجراءات التي قامت بها بحرية حرس الثورة في الوقت المناسب في مجال السيطرة على القارب الأميركي غير المأهول وسحبه بهدف تأمين طريق الملاحة البحرية ومنع وقوع الحوادث المحتملة، والتي وقعت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.

ومع تواجد الفرقاطة الأميركية في المنطقة والمبررات الأمنية والملاحة الآمنة، تم الإفراج عن القارب المذكور بقرار من قائد سفينة دعم حرس الثورة.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، تم إرسال عدد كبير من القوارب الأميركية غير المأهولة من البحرين وخارج البروتوكولات المتعلقة باستخدام السفن غير المأهولة والموجهة عن بعد إلى المياه الدولية وممرات الملاحة البحرية الدولية، مما تسبب في مشاكل في خطوط الشحن البحري.

وهذه الأنواع من القوارب التي لا تزال غير معروفة لأي غرض يتم إرسالها إلى خطوط الملاحة البحرية، يمكن أن تكون سببا لحوادث بحرية غير متوقعة بسبب احتمال قطع الاتصالات الملاحية.

يذكر أن البحرية الأميركية حاولت في وقت سابق من يوم الثلاثاء في رواية أشبه بافلام هوليوود، اختلاق ملحمة عن هذه الحادثة حتى تتمكن من تغطية بعض إخفاقاتها.