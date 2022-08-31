الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٤:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تفاصيل توقيف قارب امريكي غير مأهول والافراج عنه 

تفاصيل توقيف قارب امريكي غير مأهول والافراج عنه 
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

أوقفت بحرية حرس الثورة الاسلامية، يوم الثلاثاء، قارباً أمريكاً غير مأهول ثم أفرجت عنه.

العالم - ايران
وتم يوم الثلاثاء 30 اغسطس، السيطرة على قارب أميريكي غير مأهول كانت اتصالاته الملاحية مقطوعة، وسحبه من قبل سفينة الدعم التابعة لبحرية حرس الثورة في الخليج الفارسي.
وتم تنفيذ الإجراءات التي قامت بها بحرية حرس الثورة في الوقت المناسب في مجال السيطرة على القارب الأميركي غير المأهول وسحبه بهدف تأمين طريق الملاحة البحرية ومنع وقوع الحوادث المحتملة، والتي وقعت عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.
ومع تواجد الفرقاطة الأميركية في المنطقة والمبررات الأمنية والملاحة الآمنة، تم الإفراج عن القارب المذكور بقرار من قائد سفينة دعم حرس الثورة.
يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، تم إرسال عدد كبير من القوارب الأميركية غير المأهولة من البحرين وخارج البروتوكولات المتعلقة باستخدام السفن غير المأهولة والموجهة عن بعد إلى المياه الدولية وممرات الملاحة البحرية الدولية، مما تسبب في مشاكل في خطوط الشحن البحري.
وهذه الأنواع من القوارب التي لا تزال غير معروفة لأي غرض يتم إرسالها إلى خطوط الملاحة البحرية، يمكن أن تكون سببا لحوادث بحرية غير متوقعة بسبب احتمال قطع الاتصالات الملاحية.
يذكر أن البحرية الأميركية حاولت في وقت سابق من يوم الثلاثاء في رواية أشبه بافلام هوليوود، اختلاق ملحمة عن هذه الحادثة حتى تتمكن من تغطية بعض إخفاقاتها.

روابط ذات صلة

البحرية الاميركية تزعم احباطها محاولة للحرس الثوري للاستيلاء على احدى سفنها بالخليج الفارسي

بحرية حرس الثورة الاسلامية تسيطر على سفينة أمريكية ثم تطلق سراحها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديوغرافيك.. توتر في العراق.. سقوط قتلى ودعوات دولية للتهدئة

صور حصرية لقناة العالم.. شاهد ماذا وجد الاحتلال اسفل الاقصى المبارك

تفاصيل توقيف قارب امريكي غير مأهول والافراج عنه 

12 عملية إطلاق نار تجاه الاحتلال بالضفة خلال 48 ساعة

الشيخ الخزعلي يدعو لتشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت

بالصور.. العثور على أسلحة من مخلفات "داعش" بريف درعا