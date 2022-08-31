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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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الخارجية الايرانية تصدر بيانا حول الاحداث الاخيرة في العراق
الخارجية الايرانية: ايران تعرب عن ارتياحها لعودة السلام إلى العراق مثمنة صبر وحكمة حكومة العراق وشعبه ومؤسساته القانونية بتجاوز الفتنة الكبيرة
الخارجية الايرانية: ايران تعتبر أن خروج العراق من أزمته الحالية يتم باللجوء للحوار والحفاظ على حقوق المواطن والالتزام بالدستور والعملية السياسية
الخارجية الايرانية:ايران تأمل من كل التيارات السياسية العراقية باعتبارها مشاركة بالعملية السياسية أن توفر الأرضية الصحيحة لتشكيل حكومة جديدة
الخارجية الايرانية:ايران طالما ارادت عراقًا مستقرا وآمنا وقويا يلعب دورًا بناء في التطورات الإقليمية ولم تألوه دعما لمؤسساته السياسية والقانونية
الخارجية الايرانية: ايران على ثقة بأن العراق سيجتاز هذه المرحلة الصعبة بعون الله وتوجيهات المرجعية وحنكة الحكومة وحكمتها ويقظة الشعب العراقي
الحشد الشعبي العراقي يعرب عن تثمينه لدعوات التهدئة ووقف العنف المسلح التي اطلقها سماحة السيد مقتدى الصدر ظهر اليوم
برهم صالح: ندعم دعوة رئيس الوزراء للحوار الوطني
برهم صالح: ندعو الإطار التنسيقي للتواصل مع السيد الصدر لتهدئة النفوس
برهم صالح: يجب إطلاق حوار جاد بين الحكومتين المركزية والإقليم لحل المشاكل
الخارجية الايرانية: ايران تعتبر أن خروج العراق من أزمته الحالية يتم باللجوء للحوار والحفاظ على حقوق المواطن والالتزام بالدستور والعملية السياسية
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.