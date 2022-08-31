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الخارجية الايرانية: ايران تعتبر أن خروج العراق من أزمته الحالية يتم باللجوء للحوار والحفاظ على حقوق المواطن والالتزام بالدستور والعملية السياسية

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

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