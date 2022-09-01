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أسباب تجعلك ترغب في النوم بعد تناول القهوة!

أسباب تجعلك ترغب في النوم بعد تناول القهوة!
الخميس ٠١ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنف القهوة ضمن المشروبات التي تسهم في زيادة التركيز لما تحتوي عليه من منبهات، خاصة عندما تكون هناك حاجة للبقاء مستيقظا خلال الليل.

العالم - صحة

لكن بعض الناس يواجهون وضعا مختلفا يتمثل في شعورهم بالحاجة إلى النوم بعد شرب القهوة، حسبما يقول موقع "هيلث لاين" الأمريكي.

ولفت الموقع إلى أن هذا الأمر يرتبط بالهرمون المعروف بـ "الأدينوزين" وهو هرمون مسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ على مدار اليوم.

وأشار إلى أنه عندما يتناول بعضهم فنجان قهوة، يقوم الكافيين الذي تحتوي عليه بمنع الدماغ من استقبال هذا الهرمون، مما يؤدي إلى تولد شعور بالحاجة إلى النوم.

وأوضح الموقع أن هناك عوامل أخرى منها فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل عندما يكثر من شرب القهوة وهو ما ينعكس سلبا على قدرته على البقاء مستيقظا.

ويضاف إلى ذلك وجود كمية من السكر في القهوة تؤثر سلبا على مستويات السكر في الدم وتؤدي إلى شعور بانخفاض طاقة الجسم وزيادة الرغبة في النوم.

ويضاف إلى ذلك عامل آخر هو مقاومة الكافيين، التي تتولد نتيجة تناول الشخص كميات ثابتة يوميا من القهوة بصورة تجعل الجسم يفرز المزيد من هرمون "الأدينوزين"، الذي يضيع تأثير القهوة كمنبه.

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