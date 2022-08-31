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الخارجية الإيرانية: إيران تعبر عن ارتياحها لعودة السلام إلى العراق وتسأل الرحمة والغفران للقتلى كما أنها تأمل الصحة للمصابين في الأحداث الأخيرة

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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