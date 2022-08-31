شاهد.. أحداث دار أيتام خميس مشيط بالسعودية يثير ضجة

العالم - السعودية

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول والذي أعادت نشره صحيفة المناطق السعودية، دخول عدد من الأشخاص الملثمين وعدد من رجال الأمن إلى دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي الفيديو المسرب يظهر اقتحام سلطات الأمن السعودية لسكن خاص بالفتيات اليتيمات.

كما يكشف الفيديو اعتداء ضباط الأمن السعوديين على الفتيات اليتيمات بالضرب، وترويعهن.

وأكد عدد من النشطاء أن فتيات دار الأيتام كانت لهن مطالبات بحقوق وتم رفض هذه المطالبات من إدارة دار الأيتام، مما دفع الفتيات للإضراب وهو ما جعل المسؤولين في الدار من طلب المساعدة من الجهات الأمنية .

هذا وأصدر، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير في السعودية، الأربعاء، أمرا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط.

وقال بيان لإمارة عسير إن التوجيهات تضمنت التحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

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وكتب المحامي المصري محمود رفعت معلقا على الفيديو: "العنف ضد المرأة في # السعودية مروع .. هذا هجوم من قبل العشرات من رجال الأمن الذين استخدموا الصواعق الكهربائية والعصي وأساءوا معاملة الفتيات اليتيمات داخل دار الأيتام لمجرد إضرابهن عن الطعام لتحسين ظروفهن المعيشية السيئة."

وتصدر وسم "أيتام خميس مشيط" أبرز المواضيع التي تفاعل عليها السعوديون على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صباح الأربعاء، في الوقت الذي لم تقدم فيه إمارة عسير تفاصيل إضافية عن الحادثة.

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