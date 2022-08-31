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مشهد اصاب العالم بحالة من الصدمة والذهول ما حدث بمطار كابول

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

منذ عام تقريباً، هرب الامريكان من افغانستان، صور هذا الانسحاب المذل والمهين لا تزال عالقة في الاذهان ولن تستطيع اعوام مديدة ان تمحوها.

خاص بالعالم

وهذا ان دل على شيء فانه يدل على فشل الامريكان وفشل السياسة الامريكية وفشل كل الادعاءات الامريكية بانها تريد ان تحقق السلام والاستقرار للدول والمجتمعات التي تغزوها!

المشكلة ليست هنا، المشكلة ان صور هذا الانسحاب المذل لاتزال عالقة في الاذهان، صور مطار كابول وكيف تهرب الناس وتتعلق بالطيارة، وهذه الصور سوف تبقى وصمة عار في جبين الامريكان على مدى الدهر.

الناس كانت تركض في المطار من الموت المحتمل الى الموت الحتمي، وكيف رأينا تسقط من الطيارة، اصلاً نرى الامريكان كيف هم وقحون ومجرمون وعندهم انحطاط وسفالة عندما تخلوا عن حلفاؤهم، عندما صعدوا الكلاب في الطيارة وتركوا حلفاؤهم! وهذا ان دل على شيء فانه يدل على العنجهية الامريكية وعن الفوقية الامريكية وعن الكبرياء والتعجرف عند الامريكان.

وايضاً يدل هذا على الفشل الامريكي، لان هذه الصور سوف تظل عالقة في الاذهان ولاعوام عديدة لن تستطيع محو هذه المشاهد، بانه في عام 2021 كيف هرب الامريكان وهذه سنة التاريخ، والامريكان لهم سوابق في فيتنام والهزيمة الامريكية في هذا البلد.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق.

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