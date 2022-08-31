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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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المتحدث باسم الجمارك الإيرانية: تم فتح جميع الحدود بين إيران والعراق أمام الزوار في الساعات الأولى من صباح اليوم
الإعلام الأوكراني: فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغادر كييف متوجها إلى محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا
مراسل العالم: الحشد الشعبي يشيع 3 شهداء استشهدوا نتيجة القصف العشوائي الصاروخي على المنطقة الخضراء
مراسل العالم: تشييع 3 شهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا خلال أحداث الخضراء
الخارجية الإيرانية: إيران تعبر عن ارتياحها لعودة السلام إلى العراق وتسأل الرحمة والغفران للقتلى كما أنها تأمل الصحة للمصابين في الأحداث الأخيرة
الخارجية الإيرانية: الجمهورية الإسلامية تقدر صبر وحكمة وحنكة العراق حكومة وشعبا وكافة المؤسسات القانونية في انتصارهم على الفتنة
الخارجية الايرانية تصدر بيانا حول الاحداث الاخيرة في العراق
الخارجية الايرانية: ايران تعرب عن ارتياحها لعودة السلام إلى العراق مثمنة صبر وحكمة حكومة العراق وشعبه ومؤسساته القانونية بتجاوز الفتنة الكبيرة
الخارجية الايرانية: ايران تعتبر أن خروج العراق من أزمته الحالية يتم باللجوء للحوار والحفاظ على حقوق المواطن والالتزام بالدستور والعملية السياسية
الخارجية الايرانية:ايران تأمل من كل التيارات السياسية العراقية باعتبارها مشاركة بالعملية السياسية أن توفر الأرضية الصحيحة لتشكيل حكومة جديدة
المتحدث باسم الجمارك الإيرانية: تم فتح جميع الحدود بين إيران والعراق أمام الزوار في الساعات الأولى من صباح اليوم
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش
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