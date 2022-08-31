الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٩:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

السفينة "لوفينا" تصل إلى ميناء النشيمة لنهب النفط اليمني

السفينة
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشفت بيانات ملاحية، وصول السفينة “لوفينا” إلى ميناء النشمية اليمني بشبوة لنهب ما يقارب مليون برميل من النفط اليمني.

العالم - الیمن

وأظهرت البيانات وصول السفينة “لوفينا” مساء الثلاثاء، إلى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة قادمة من ميناء “يانتاي” لنهب مايقارب مليون برميل من النفط الخام اليمني.

وأوضح مصدر أن إجمالي قيمة النفط الذي سيتم نهبه بواسطة هذه السفينة تقدر بـ 98 مليون دولار بحسب متوسط أسعار النفط في البورصة العالمية.

وأشار إلى أن عمليات النهب المنظم للنفط اليمني تأتي في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، أبرزها انقطاع المرتبات.

ولفت المصدر إلى أن نهب النفط اليمني من قبل التحالف ومرتزقته يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة، ما يضع الاحتلال ومرتزقته والمتواطئين معهم أمام المساءلة القانونية والشعبية لمعرفة مصير إيرادات النفط اليمني المنهوب .

(الإعلام اليمنية)

روابط ذات صلة

وزير يمني: الامارات لديها اطماع بالجنوب اليمني وتوظف معاناته للانفصال

قوات أمريكية جديدة تصل المهرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قوات الاحتلال تقتحم غرف الأسرى الفلسطينيين في سجن رامون

طالبان تحتفل بذكرى انسحاب أمريكا بالألعاب النارية

واشنطن تنفي أنباء حول تدريب الطيارين الأفغان لإرسالهم إلى أوكرانيا

الجيش السوري يلقن الاهاربيين درسا في سهل الغاب وريف ادلب

السفينة "لوفينا" تصل إلى ميناء النشيمة لنهب النفط اليمني

ولاية تكساس الأميركية تسجل أول وفاة بجدري القردة