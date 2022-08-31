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وزير الصدر يكشف عن مطالب جديدة + صورة

وزير الصدر يكشف عن مطالب جديدة + صورة
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

كشف ما يعرف بوزير السيد مقتدى الصدر في بيان عن مطالب جديدة، بعد يوم من انتهاء الاشتباكات في المنطقة الخضراء وانسحاب انصار التيار الصدري من ساحات الاعتصام، وذلك بعد دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لهم بمغادرتها.

العالم - العراق

وانتقد حساب ما يعرف بوزير السيد مقتدى الصدر على تويتر بشدة عزم الإطار التنسيقي على عقدة جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة.

كما طالب وزير الصدر الإطار التنسيقي بإعلان الحداد على ضحايا المنطقة الخضراء.

وتوعد وزير الصدر قادة الإطار التنسيقي بالعداء ما لم يعلنوا الحداد على ضحايا اشتباكات المنطقة الخضراء.

هذا وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الاثنين الماضي، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، حيث شهدت بغداد بعد ساعات اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد، كما اندلعت عده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

كما أكد السيد الصدر في مؤتمره الصحفي، الذي ألقاه من الحنانة في النجف امس الثلاثاء، على اعتزاله السياسة (حتى انه رفضه الاجابة على أي سؤال سياسي طرحه الصحفيون).

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