وزير الصدر يكشف عن مطالب جديدة + صورة

العالم - العراق

وانتقد حساب ما يعرف بوزير السيد مقتدى الصدر على تويتر بشدة عزم الإطار التنسيقي على عقدة جلسة للبرلمان وتشكيل حكومة جديدة.

كما طالب وزير الصدر الإطار التنسيقي بإعلان الحداد على ضحايا المنطقة الخضراء.

وتوعد وزير الصدر قادة الإطار التنسيقي بالعداء ما لم يعلنوا الحداد على ضحايا اشتباكات المنطقة الخضراء.

هذا وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الاثنين الماضي، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي، حيث شهدت بغداد بعد ساعات اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد، كما اندلعت عده اشتباكات مسلحة وانفجارات داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أسفرت عن سقوط ضحايا.

كما أكد السيد الصدر في مؤتمره الصحفي، الذي ألقاه من الحنانة في النجف امس الثلاثاء، على اعتزاله السياسة (حتى انه رفضه الاجابة على أي سؤال سياسي طرحه الصحفيون).