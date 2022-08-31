سياسة اللجوء الی الشارع فشلت في العراق بعد اراقة الدماء

العالم - خاص بالعالم

وقال مغناير في حديث لقناة العالم ان لعبة اللجوء الی الشارع اثبتت خطورتها في العراق اثبتت بأن السيطرة عليها ليست سهلة الا بعد اراقة الدماء.

واستبعد ان يتكرر مشهد اراقة الدماء بعد اليوم في العراق، مؤكداً ان الجميع سيذهب الی مطلب واحد يتفق عليه الجميع ونقطة التلاقي بين الجميع هي اعادة الانتخابات النيابية.

وأكد علی ضرورة استعادة المفاوضات لأن مقتدی الصدر فهم بأنه لايمكن الذهاب بالعراق الی أي قرار دون التفاهم من جديد مع جميع الاحزاب، متوقعاً ان تفرز هذه المفاوضات سلطة اكثر للتشرينيين.