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فيديوغرافيك.. اعتداء على فتيات يتيمات في خميس مشيط

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي فيديو مسرب يظهر اقتحام سلطات الأمن السعودية لسكن خاص بالفتيات اليتيمات في منطقة خميس مشيط.

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