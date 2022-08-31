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ماذا قال هوكشتاين لمسؤولين لبنانيين حول اتفاق ترسيم الحدود؟

ماذا قال هوكشتاين لمسؤولين لبنانيين حول اتفاق ترسيم الحدود؟
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

أبلغ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، مسؤولين لبنانيين أنه سيستأنف اجتماعاته المتعلقة بالملف في الأيام القليلة المقبلة، ولن يكون قادراً على إعطاء جواب على المقترح اللبناني قبل نهاية هذا الأسبوع. 

العالم - لبنان

فيما نُسب إلى مصادر ديبلوماسية أوروبية في بيروت تحذيرها من ارتفاع منسوب التوتر في الجنوب ما لم يصل الوسيط الأميركي بسرعة إلى نتيجة ترضي لبنان.

وذكرت مصادر رسمية لصحيفة الأخبار اليوم الأربعاء أن هوكشتاين التقى في الساعات الماضية مستشاراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في الدور الذي يفترض أن تلعبه شركة توتال في التنقيب والاستخراج من الحقول اللبنانية.

وأضافت المصادر أن هوكشتاين سيتواصل في الساعات المقبلة مع مسؤولين في كيان الاحتلال "الاسرائيلي" للتوصل إلى نقاط أكثر تحديداً.

وحول ما ينشر في الكيان الإسرائيلي عن اتفاق متبلور، أكّد هوكشتاين أن هذا كلام إعلامي لا أساس من الصحة ولا تغطيه أي جهة رسمية ، مشيراً إلى أنه كما شهد لبنان مزايدات حول الخطوط في فترة سابقة، يشهد الكيان الإسرائيلي الذي يقترب من انتخابات داخلية مزايدات بين الفرقاء حول هذا الملف. ولفتت المصادر إلى أن الموفد الأميركي كان واضحاً، في إحدى زياراته سابقاً، بأن مصلحة أمن لكيان الاحتلال تمنع المزايدات، وأن هذا الأمر جزء من ملف الطاقة العالمي ولن تسمح أميركا وأوروبا لأحد، بمن في ذلك الكيان الإسرائيلي، بتعريضه للخطر نتيجة مزايدات سياسية.

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ماذا قال هوكشتاين لمسؤولين لبنانيين حول اتفاق ترسيم الحدود؟

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