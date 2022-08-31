شاهد: تأثير بيان السيد الصدر الاخير على المشهد العراقي؟

خاص بالعالم

وقال مراسلنا انه لا موقف ورد على ما صرح به وزير السيد مقتدى الصدر، معتبراً ان كلمة السيد مقتدى لاقت بين موقف مؤيد وموقف معارض بين القوى السياسية.

ولفت مراسلنا الى انه من المقرر ان يزور البرزاني بغداد ليلتقي برئيس البرلمان العراقي الحلبوسي لطيرح مطالات الكرد، ومن ثم يذهب للحنانة في النجف الاشرف ليلتقي السيد مقتدى الصدر.

وكان حساب ما يعرف بوزير السيد مقتدى الصدر على تويتر انتقد بشدة عزم الاطار التنسيقي على عقد جلسة للبرلمان العراقي وتشكيل حكومة جديدة.

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