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شاهد: تأثير بيان السيد الصدر الاخير على المشهد العراقي؟

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم بان الازمة السياسية عادة مرة اخرى تتبلور في المشهد السياسي بعد بيان صدر ما يعرف بوزير السيد مقتدى الصدر مؤخراً

خاص بالعالم

وقال مراسلنا انه لا موقف ورد على ما صرح به وزير السيد مقتدى الصدر، معتبراً ان كلمة السيد مقتدى لاقت بين موقف مؤيد وموقف معارض بين القوى السياسية.

ولفت مراسلنا الى انه من المقرر ان يزور البرزاني بغداد ليلتقي برئيس البرلمان العراقي الحلبوسي لطيرح مطالات الكرد، ومن ثم يذهب للحنانة في النجف الاشرف ليلتقي السيد مقتدى الصدر.

وكان حساب ما يعرف بوزير السيد مقتدى الصدر على تويتر انتقد بشدة عزم الاطار التنسيقي على عقد جلسة للبرلمان العراقي وتشكيل حكومة جديدة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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