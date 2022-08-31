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اميرعبد اللهيان ولافروف يبحثان أزمة أوكرانيا والاتفاق النووي

اميرعبد اللهيان ولافروف يبحثان أزمة أوكرانيا والاتفاق النووي
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان في موسكو اليوم الاربعاء نظيره الروسي سيرغي لافروف واجرى معه محادثات حول العديد من القضايا وفي مقدمتها اوكرانيا ومفاوضات احياء الاتفاق النووي وسبل تطوير العلاقات الثنائية.

العالم - ایران
وفي هذا اللقاء قال أمير عبد اللهيان: يسعدني أن العلاقات بين البلدين تسير في المسار الصحيح. نحن نركز على ما تؤكد عليه مصالح الشعبين والبلدين.
وأضاف: خلال زيارة السيد بوتين الأخيرة لطهران ، جرت محادثات مهمة ورفيعة المستوى. اليوم لدينا الفرصة للتباحث حول متابعة تنفيذ الاتفاقات بين رئيسي البلدين.
وقال وزير الخارجية الايراني: بالطبع ، طرح بعض المسؤولين الأوروبيين أفكارًا بخصوص الأزمة الأوكرانية ، وسنناقش هذا الأمر أيضًا.
وأضاف أمير عبد اللهيان: في الوقت نفسه ، لدينا الفرصة للاستماع إلى وجهات نظر بعضنا البعض عن كثب حول بعض القضايا الدولية والإقليمية ومواصلة التعاون في المحافل الدولية.
من جانبه قال وزير الخارجية الروسي في هذا الاجتماع: اليوم سنبحث قضايا مثل الإحياء غير المشروط للاتفاق النووي ونناقش الوضع المتأزم في المنطقة والتنسيق في إطار الأمم المتحدة. لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به وآمل أن نتمكن من العمل معًا بطريقة ودية ومثمرة.
يتبع...

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