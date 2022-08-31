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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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هادي العامري يدعو السياسيين الى الصمت السياسي والاعلامي واعتماد الخطاب المعتدل والكف عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية
لافروف: روسيا وإيران وآذربيجان اتفقت على إنشاء سكك للمواصلات ولكن هناك دول تقوض مصالحنا
أميرعبداللهيان: آمل أن نصل إلى اتفاق يراعي جميع حقوقنا كما أوجه شكري لروسيا على مواقفها
لافروف: أميركا اتهمت روسيا في عدم الوصول إلى اتفاق نووي ولكنها اليوم تماطل في الوصول إليه أما إيران فستكون هي متخذة القرار النهائي بهذا الشأن
أميرعبداللهيان: آمل أن نصل إلى اتفاق يراعي جميع حقوقنا كما أوجه شكري لروسيا على مواقفها
لافروف: أميركا اتهمت روسيا في عدم الوصول إلى اتفاق نووي ولكنها اليوم تماطل في الوصول إليه أما إيران فستكون هي متخذة القرار النهائي بهذا الشأن
أميرعبداللهيان: إيران ترفض اتهامات منظمة الطاقة الذرية بعد أن اجتمعت الدول على طاولة الحوار
أميرعبداللهيان: فيما يخص رفع الحظر عن إيران قد تلقينا النص الأخير الأميركي وسنرد عليه بعد أن نناقشه
لافروف: التعاون مع إيران في مجال الطاقة بما فيها محطة بوشهر يسير بشكل متطور
لافروف: هناك فرض عقوبات مكثفة على روسيا والعولمة الاقتصادية التي تحدث عنها أوروبا هي تابعة لأميركا
لافروف: هناك فرض عقوبات مكثفة على روسيا والعولمة الاقتصادية التي تحدث عنها أوروبا هي تابعة لأميركا
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش
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