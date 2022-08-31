المؤتمر الـ13 لتخليد أدبيات المقاومة في طهران

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وأكد بيمان جبلي رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون في ايران:"الاستفادة من كل الوسائل والأدوات في الفن المعاصر لتثبيت وتجذير وتسطير هذه الملاحم، كما سطرّها المجاهدون والمقاومون بدمائهم وبأرواحهم".

خلال المؤتمر ازيح الستار عن تقريظ قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي"دام ظله"، لكتاب"مهاجرة من بلاد الشمس"، وهو كتاب يروي قصة الامرأة اليابانية كونيكو يامامورا المعروفة في ايران بسبا بابائي والدة شهيد من شهداء الحرب المفروضة علي ايران في ثمانينيات القرن الماضي، وهي أم الشهيد اليابانية الوحيدة في إيران.

وكتب قائد الثورة الاسلامية الأمام علي خامنئي"دام ظله" لكتاب «مهاجرة من بلاد الشمس»:

بسم الله الرحمن الرحيم

"القصة المليئة بالأحداث والأمور الجذابة لهذه السيدة الشجاعة، التي كتبها حميد حسام بقلمه المعبر والبليغ، ممتعة جدا للقراءة والتعلم، لقد زرت هذه السيدة الكريمة وزوجها الموقر منذ سنوات طويلة في منزلهما. إن ذكرى ذلك اللقاء خالدة في ذهني، في ذلك اليوم، لم أكن أعرف عظمة الشأن لهذين الزوجين اللذين يتمتعان بالإيمان والإخلاص والتسامح، مثل ما عرفت اليوم عندما قرأت هذا الكتاب، كانت وحدها الجوهرة البراقة لشهيدهم العزيز هي التي تجذبني. أسأل الله أن تشمل الرحمة والبركة الإلهية المتوفين والأحياء من هذه الأسرة، إن صنع فيلم حول حياة السيدة بابائي خطوة مهمة ومؤثرة للتعريف بالأسرة الإسلامية والرجل المسلم وتبجيلهما، ولا ينبغي إغفال ذلك".

«مهاجرة من بلاد الشمس» سردت فيه المرحومة السيدة بابايي حياتها ومصيرها فيه و هي سيدة من اليابان أسلمت بعد عقد قرانها على زوجها الإيراني، ثم تأتي بعد عام ونيف من الزواج إلى إيران لكي ترى من كثب شعلة الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني (رض) وتشهد أحداثا متعددة منها الحرب المفروضة وتقدم أيضا أحد أبنائها في هذا السبيل.

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