بوريل يعلن أنه تلقى تعليقات من إيران وأميركا على النص المقترح للإتفاقِ النووي

العالم - خاص بالعالم

طاولة الحوار كانت ساخنة وعليها الكثير من الملفات لكن ملف العودة الى الاتفاق النووي يعتبر هو الاكثر سخونة.

امير عبد اللهيان جدد موقف بلاده للعودة الى الاتفاق مطالبا واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزامات واضحة ومملوسة قبل ان يبدي تفاؤله برفع الحظر المرتبط بالبرنامج النووي.



أما لافروف، فقد اكد ان موسكو بذلت كل ما بوسعها بشأن احياء الاتفاق النووي.



الى ذلك اعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، انه تلقى تعليقات من طهران وواشنطن على النص المقترح للاتفاق النووي



وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:"تلقيت تعليقات من ايران والولايات المتحدة على النص المقترح للاتفاق النووي، والتعليقات الإيرانية والاميركية على نص الاتفاق منطقية وهناك أرضية مشتركة لوثيقة تشمل تحفظات الجميع".



اما المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، فقد اكد إن طهران لن تقبل المطالب المفرطة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

واضاف ان ايران تعتبر مطالب الوكالة الدولية مفرطة لأن تنفيذها مستحيل بسبب إجراءات الحظر. واوضح كمالوندي أن طهران بالمثل إذا رفع الطرف الآخر اجراءات الحظر.

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