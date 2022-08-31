عبد اللهيان يحمل رسالة من قادة أوروبيين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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وزير الخارجية الايراني مع نظيره الروسي أكدا على قوة واهمية التحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأن التعاون سيتم دون إملاءات غربية وتدخل خارجي في جميع القطاعات وخاصة في القطاع الاقتصادي ومجال الطاقة بما فيها النووية.

مع منح إيران ضمانات أقوى من قبل واشنطن مع انهاء ملف مزاعم الوكالة الذرية لايران كون العلاقات الروسية الأمريكية تسير بخطا الدبلوماسية.

وفي ظل هذه الظروف تركز روسيا على اصدقائها بما في ذلك إيران بإنشاء علاقات وتطوير التعاون والمنفعة المتبادلة مع التأكيد على إحياء الاتفاق النووي مع ضرورة الغاء اجراءات الحظر.

في الآونة الأخيرة زادت اللقاءات والمباحثات بين الجانبين الروسي والإيراني، ومن المتوقع أن هذه اللقاءات ستجني ثمارها في الأيام المقبلة، وخاصة أن ايران حملت رسالة من قادة أوروبيين إلى روسيا لانهاء الحرب في أوكرانيا.

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