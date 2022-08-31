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هادي العامري يدعو السياسيين الى الصمت السياسي والاعلامي واعتماد الخطاب المعتدل والكف عن التصريحات التي تبعث على الحقد والكراهية

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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العامري يدعو القادة السياسيين لالتزام الصمت الإعلامي والسياسي

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