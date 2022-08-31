الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل الحكم بدعوى حل البرلمان إلى يوم غد الخميس

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مركز فلسطين: الأسرى على بعد ساعات من معركة فاصلة مع الاحتلال

البرلمان السوري يدين زيارة بيلوسي الاستفزازية إلى تايوان

حراك البحرينيين تضامنًا مع المعتقلين في سجون النظام يتواصل  

مقتدى الصدر يرسل وفدا نيابة عنه لحضور عزاء الشهداء

محادثات في موسكو بين مندوبي إيران وروسيا الخاصين في الشان الأفغاني

العراق.. المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى حل البرلمان الى الخميس