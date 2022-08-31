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الإطار التنسيقي يعلن عن إقامة مجلس عزاء على أرواح ضحايا أحداث الخضراء يوم غد الخميس

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

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