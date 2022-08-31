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باختصار.. أوروبا تنتظر شتاء قاس وأزمة طاقة أقسى

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أوروبا تعيش كابوس شتاء قاس مقبل في ظل نقص شديد بإمدادات الطاقة

العالم - باختصار

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