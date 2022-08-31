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مخطط استيطاني صهيوني لتوسيع مستوطنة "غيلو" بـ 1250 وحدة جديدة

مخطط استيطاني صهيوني لتوسيع مستوطنة
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطنة "غيلو" المقاومة على أراضي بيت جالا بمحافظة بيت لحم، بـ 1250 وحدة استيطانية جديدة.

العالم - فلسطين

وبحسب المصادر، توصلت وزارة الإسكان الاسرائيلية وما يسمى "سلطة الأراضي" وشركات عقارات إسرائيلية، إلى اتفاق مشترك يقضي ببناء 1250 وحدة استيطانية جديدة في المنحدرات الجنوبية لمستوطنة "غيلو".

ويشمل المخطط في القسم الأول منه 27 مبنى، من 9 إلى 13 طابقا، فيما يشمل القسم الثاني من المشروع 4 أبراج سكنية، تضم كل منها ما بين 20 إلى 24 طابقا على قمة تلك المرتفعات، التي تطل على جبال جنوب الضفة الغربية.

وستسمى المنطقة الاستيطانية الجديدة بـ "منحدرات غيلا"، حيث يأتي المخطط ضمن مشروع كبير يشمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق العامة، والحدائق والمناطق التجارية والتوظيفية جنوب غرب الانفاق التي تربط القدس بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".

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