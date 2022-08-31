الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بري: تغييب الامام الصدر تهديد للبنان والسلطة الليبية الحالية متواطئة في الجريمة لعدم تعاونها

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تغريدة جديدة لـ'وزير الصدر'

سرايا السلام: حكومة توافقية وبذوق خارجي لن تتشكل

بالفيديو.. مخاوف من شتاء قارس بعد توقف ضخ الغاز الروسي لأوروبا

شاهد.. هكذا نظام آل خليفة يحاول طمس الهوية البحرينية

بالفيديو.. وفاة زعيم الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف

تشاهدون الليلة في برنامج مع الحدث... أزمة العراق وآفاق البحث عن الحلول