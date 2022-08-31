بري: من يراهن على خلاف بين حركة أمل وحزب الله هو واهم

العالم - لبنان

واتت تصريحات بري في كلمة القاها في مراسم الذكرى السنوية لتغييب الامام موسى الصدر

بري: جريمة اختطاف الامام الصدر جرت على أيدي النظام الليبي البائد

بري: فلول النظام الليبي البائد لم يؤكدوا وفاة الامام موسى الصدر

بري: تغييب الامام الصدر تهديد للبنان والسلطة الليبية الحالية متواطئة في الجريمة لعدم تعاونها

بري: نجدد التأكيد نعتبر ان كل متر مكعب من الغاز المستخرج مغتصب

بري: موقفنا واحد من ترسيم الحدود

بري: لسنا دعاة حرب ولكن اذا فرضت علينا فقادرون على الدفاع

بري: لا تراهنوا على الخلاف بين حزب الله وأمل وكلنا واحد

بري: اننا وحزب الله أشداء على الكفار رحماء بينهم

بري: الهدف من التسويف في مفاوضات تسوية الحدود مصادرة حقوقنا

بري: لبنان يمر باسوأ وأخطر مرحلة في تاريخه

بري: لبنان ليس بخير ابدا ويمر باسوأ وأخطر مرحلة في تاريخه

بري: لو نفذت القوانين لما كان لبنان بوضعه الحالي

بري: أؤكد أن على عاتق المجلس النيابي الحالي مهمة إنقاذ لبنان

بري: إنجاز كافة قوانين الإصلاح سيتم تحت سقف الدستور

بري: لبنان جمهورية ديمقراطية والمجلس النيابي هو للشعب ومسؤوليته اختيار رئيس الجمهورية

بري: كلبنانيين سنقترع للشخصية التي تعتقد أن وجود "إسرائيل" هو كيان يهدد أمن لبنان

بري: القضية الفلسطينية هي في قلب الحركة ومبدأها

بري: نرفض أن يكون لبنان ومياهه وسيلة لكيان الاحتلال الإسرائيلي أن يضرب سوريا

بري: من يعتد على سوريا يعتد على لبنان

بري: نقدر العراق برغم أزماته شعبا وحكومة ومرجعيات على مواقفه بجانب لبنان وشعبه

بري: نطلب من السيد الصدر أن يعود لدوره السياسي

بري: إن العراق المتعافي هو ما نريده

بري: نتطلع أن تثمر المفاوضات في فيينا حول الاتفاق النووي وأن تحفظ مصالح الشعب الإيراني