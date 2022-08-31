إطلاق أضخم مشروع لزيادة زيادة أعداد الجالية اليهودية في السعودية

العالم- السعودية

وذكرت وكالة Yent News العبرية، أن الحاخام هرتسوغ يسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الدينية لليهود الذين يأتون إلى السعودية، حيث يقف وراء تأسيس “منزل حاباد” الديني.

وأوضحت أن الحاخام هرتسوغ قسم وقته بين الرياض وتل ابيب، ومنذ عام بدأ العمل بشكل عملي في هذا المشروع.

وصرح الحاخام هرتسوغ “تخطط كامل أسرتي للانتقال إلى المملكة، مع زوجتي وأطفالنا الثمانية، لنكون هناك ونستجيب لجميع الاحتياجات اليهودية، وبالطبع لنكون نوراً للأمم”.

يأتي ذلك فيما أظهر استطلاع معهد Washington Institute الأمريكي للدراسات أن أكثر من 83% من السعوديين يرفضون التطبيع وإقامة علاقات مع "إسرائيل" في أكبر دليل على فشل سياسات ولي العهد محمد بن سلمان للترويج للتطبيع التدريجي.

ويروج الإعلام العبري لخطوات التطبيع مهما كانت صغيرة مع السعودية، وتسهب في هذا السياق في الحديث عن صفقات جديدة قد تبرمها "إسرائيل" بوساطة أميركية، بما في ذلك مع السعودية، والتلويح لاحتمالات وضع أسس لتحالف أمني دفاعي إقليمي.