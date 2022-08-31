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ألف أسير فلسطيني ينضمون إلى العصيان بإضراب مفتوح عن الطعام غداً

ألف أسير فلسطيني ينضمون إلى العصيان بإضراب مفتوح عن الطعام غداً
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 31/8/2022، معركتهم النضالية، فيما سيشرع نحو 1200 أسير غداً الخميس في إضراب عن الطعام، من مختلف السجون والفصائل.

العالم - فلسطين

وأكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ إدارة السّجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى، لفرض مزيد من عمليات السيطرة، والتي في جوهرها استهداف لمنجزات الحركة الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسرى ومنذ تاريخ 22 آب/ أغسطس الجاري، استأنفوا خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد أن عادت إدارة السّجون التلويح بفرض إجراءاتها، واستندت خطوات الأسرى على مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.

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