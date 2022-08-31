إسلامي: إيران تمتلك اليد الطولى في المفاوضات

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الأربعاء، أكد إسلامي على أن أعداء الجمهورية الاسلامية لطالما سعوا إلى عرقلة برنامجها النووية؛ مضيفا أن الأشهر الأخيرة كشفت عن حقائق كثيرة حول محاولات العدو الرامية إلى منع إيران من الحصول على التقدم في مجال التكنولوجيا النووية.

وتابع: لكن الأعداء أدركوا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما أخذت بزمام المبادرة وتتوفر لديها عناصر القوة؛ وهو ما اضطر هؤلاء على الجلوس إلى طاولة الحوار معنا.

وصرح رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن: أعداء إيران ومن أجل الحؤول دون الازدهار النووي في البلاد، لجأوا على مرّ السنوات الأخيرة إلى العديد من الآليات بما في ذلك التهديد واغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، وإن هذا المخطط لم يقتصر على المرحلة الراهنة، وإنما يعود إلى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وأشاد إسلامي بجهود وتضحيات شهداء الطاقة النووية الإيرانيين، متطلعا إلى تخليد ذكرى سائر الشهداء الذين ارتقوا في جميع ساحات الدفاع عن الوطن، وتحويلها إلى ثقافة شاملة وملهمة تبعث على تأسي الشباب بنهجهم، وتحثهم على تحقيق مزيد من الإنجازات المشرفة في مسيرة ازدهار و رقي إيران الإسلامية.