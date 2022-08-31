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الخزعلي يستجب لدعوة العامري ويطالب بإقامة مواكب مشتركة لخدمة زوار الأربعين

الخزعلي يستجب لدعوة العامري ويطالب بإقامة مواكب مشتركة لخدمة زوار الأربعين
الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

دعا الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الأربعاء، الى نبذ الخلافات حفاظاً على السلم الأهلي، مطالباً بإقامة مواكب مشتركة لخدمة زوار الأربعينية.

العالم - العراق

وقال الخزعلي، في تغريدة، "إيمانا منا بضرورة تحقيق السلم الأهـلي، وإعادة روح الأخوة والمحبة والعيش المشترك وتقبل الآخر، وبسبب مـا حصل ويحصـل مـن تصريحات متشنجة ومواقـف متشددة بيـن أبنـاء البلد الواحد بـل أبناء المذهـب الواحـد نتيجة الصراعات والخلافات السياسية التي أثـرت على المجتمع وأدت إلى احتقانـه وغيرهـا مـن الآثار ووصول الأمـر إلى مرحلـة إراقـة الـدم الحرام والنفس المحترمة، نوصـي أبناء شعبنا جميعاً بنبذ الخلافات".

ودعا الخزعلي كذلك الى "التـزام وصايـا أهـل البيت (عليهم السلام) ومراجعنـا العظـام (أدام الله ظلهم) بالتآخـي والتـودد، انطلاقـاً مـن قولهم (عليهم السلام): (ولي لمـن والاكـم)، فحب الحسين (عليه السلام) يجمعنـا، وعنـد مصيبته العظمى تهـون كل المصائب والابتلاءات، تاركين خلفنـا كل انتماءاتنــا وعناويننـا، وذلك بإقامة المواكـب المشتركة والتوجـه إلى خدمة زوار الحسين (عليه السلام) مشتركين كحسينيين فقط".

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الخزعلي يستجب لدعوة العامري ويطالب بإقامة مواكب مشتركة لخدمة زوار الأربعين