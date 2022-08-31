بالفيديو: عدوان اسرائيلي يستهدف مطار حلب شمال سوريا

العالم - سوريا

ونقل المراسل عن مصادر محلية تفيد بسقوط 4 صواريخ في محيط مطار حلب الدولي.

واضاف مراسل العالم انه تم سماع دوي انفجارات في محيط مدينتي حلب واللاذقية.

وادت الانفجارات إلى حرائق كبيرة في المزارع التي تحيط بالمدينة فيما هرع سكان مدينة حلب إلى مكان الحرائق ليطفؤوها بعد انفجار الصواريخ.

وكانت منازل السكان هي المتضررة الأكبر كما ينقل الأهالي بالاضافة الى أضرار مادية طفيفة وقعت في حرم مطار حلب الدولي فيما لم تثبت خسائر بشرية حتى الآن إثر هذا العدوان.

من جهته قال مصدر عسكري سوري إن "العدو الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي بضربة صاروخية حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأوضح المصدر في البيان الذي نقلته وكالة "سانا" أن العدوان أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.