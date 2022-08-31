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الاحتلال الإسرائيلي يوقع اتفاقا سيفرج بموجبه عن الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام 172 يوما في الثاني من شهر تشرين الأول

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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