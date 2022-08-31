الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان الاسرائيلي على مطار حلب

الأربعاء ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في سوريا بسماع دوي انفجارات في الجهة الغربية من محافظة حلب السورية.

العالم - مراسلون

وقال الزميل حسام زيدان خلال بث مباشر ان مصادر محلية افادت بسقوط 4 صواريخ في محيط مطار حلب، حيث سمعت دوي الانفجارات في محيط مدينتي حلب واللاذقية.

واضاف مراسلنا ان الانفجارات أدت إلى حرائق كبيرة في المزارع التي تحيط بالمدينة، حيث ان سكان مدينة حلب هرعوا إلى مكان الحرائق ليطفؤوها بعد انفجار الصواريخ.

وقال مراسلنا أن الانفجارات تأتي بعد رد المقاومة الشعبية على الاعتداء الأميركي قبل فترة وان الحياة تسير طبيعية الآن في مدينة حلب.

ونوه مراسلنا الى أن منازل السكان هي المتضررة الأكبر كما ينقل الأهالي في منطقة نيرب و لا خسائر بشرية حتى الآن ثبتت إثر هذا العدوان مشيرا الى أن القوات الأميركية هي شريكة قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا العدوان.

ولفت مراسلنا الى ان معارك عنيفة بدأت خلال تحرير مطار حلب قام به الجيش السوري بمعية الحلفاء منوها الى عمليات أميركية في الدعم اللوجستي حاضرة في ريف حلب لإثارة التصعيد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

عدوان اسرائيلي يستهدف مطار حلب شمال سوريا (فيديو)

سوريا وإيران تبحثان التعاون في مجال النفط والغاز

مقتل موظف تابع لـ"قسد" على يد مجهولين بريف دير الزور

المبعوث أميركي الجديد يزور مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: أول فيديو للاسير خليل عووادة بعد تعليقه اضرابه عن الطعام ووالدته تبارك

بالفيديو.. مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان الاسرائيلي على مطار حلب

رجل أعمال يمني يبدي أول رد تجاه اعتداء الأمن السعودي على اليتيمات!

الأسير الفلسطيني خليل عواودة يعلق إضرابه بعد اتفاق لإطلاق سراحه

عدوان اسرائيلي يستهدف مطار حلب شمال سوريا (فيديو)

صنعاء: تمديد الهدنة يُعد فرصة لتثبيت خطوات وإجراءات بناء الثقة