مراسل العالم يكشف تفاصيل العدوان الاسرائيلي على مطار حلب

العالم - مراسلون

وقال الزميل حسام زيدان خلال بث مباشر ان مصادر محلية افادت بسقوط 4 صواريخ في محيط مطار حلب، حيث سمعت دوي الانفجارات في محيط مدينتي حلب واللاذقية.

واضاف مراسلنا ان الانفجارات أدت إلى حرائق كبيرة في المزارع التي تحيط بالمدينة، حيث ان سكان مدينة حلب هرعوا إلى مكان الحرائق ليطفؤوها بعد انفجار الصواريخ.

وقال مراسلنا أن الانفجارات تأتي بعد رد المقاومة الشعبية على الاعتداء الأميركي قبل فترة وان الحياة تسير طبيعية الآن في مدينة حلب.

ونوه مراسلنا الى أن منازل السكان هي المتضررة الأكبر كما ينقل الأهالي في منطقة نيرب و لا خسائر بشرية حتى الآن ثبتت إثر هذا العدوان مشيرا الى أن القوات الأميركية هي شريكة قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا العدوان.

ولفت مراسلنا الى ان معارك عنيفة بدأت خلال تحرير مطار حلب قام به الجيش السوري بمعية الحلفاء منوها الى عمليات أميركية في الدعم اللوجستي حاضرة في ريف حلب لإثارة التصعيد.

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